Estiman que en mayo la inflación fue del 4,5%

El economista Fausto Spotorno sin embargo pronosticó que este mes volverá a subir el índice de precios por el impacto de las tarifas.

El economista Fausto Spotorno estimó este martes que la inflación de mayo se ubicará en torno al 4,5%, pero vaticinó que en junio volverá a subir por el impacto de la suba de tarifas.

“La inflación en mayo viene tranquila comparada con marzo y abril. Nosotros medimos hasta la tercer semana en 3,7% y estimamos que el mes cerrará en 4,5%. Comparado con los últimos dos meses es un buen dato, pero con el año pasado, es pésimo”, sostuvo.

No obstante, Spotorno advirtió que en junio “la inflación va a volver a subir y podría ubicarse en torno al 6%, pero eso depende de cómo impacten los aumentos en las tarifas de luz y gas”.

En declaraciones radiales el economista consideró además que “cuando hay una aceleración inflacionaria, los salarios no suben en la misma velocidad y el resultado es la caída de los ingresos reales”.

En ese sentido, puntualizó: “Si más trabajadores producen lo mismo, hay que dividir el costo laboral entre más gente. Ese es un problema grave, más vinculado a la productividad que a la inflación”.

A su criterio: “Bajando la inflación no va a mejorar el salario, porque hay un serio problema de régimen económico. La Argentina no crece, no atrae inversiones, no hay demanda de empleados”, recordó.

CAVALLO HABLA DE UN 75% ANUAL

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, proyectó que la inflación de 2022 trepará a 75%, y estimó que el Gobierno nacional podrá cumplir con las metas fiscales y monetarias firmadas con el FMI, pero no así con el objetivo de acumulación de reservas.

“Con un ritmo de devaluación del 4% mensual y aumentos salariales de entre el 50 y el 80% es difícil que la tasa de inflación mensual se ubique por debajo del 4,5% ”, precisó.