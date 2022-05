Esteban Bullrich: “La grieta sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar”

El ex ministro de Educación y ex senador nacional indicó: “Hoy vivir en la Argentina es complicado y no da esperanzas”, pero aclaró que “depende de nosotros convertirla en un lugar que dé amor y ganas de quedarnos”.

El ex ministro de Educación y ex senador nacional Esteban Bullrich aseguró que “la grieta sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar, destruye todo a su paso”.

Bullrich, quien dio un paso al costado en sus funciones luego de enterarse que padece la enfermedad denominada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), consideró que “hoy vivir en la Argentina es complicado y no da esperanzas”, pero aclaró que “depende de nosotros convertirla en un lugar que dé amor y ganas de quedarnos”.

“Me estoy reuniendo con jóvenes y escuchándolos. La mayor señal de esperanza es que haya menos saña de pelear para figurar. Tenemos la oportunidad de torcer nuestro destino después de tantas malas decisiones”, precisó el ex funcionario educativo durante la presidencia de Mauricio Macri en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

Respecto a los cruces políticos entre los miembros de los diferentes partidos, señaló: “La grieta sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar, destruye todo a su paso”.

Bullrich, quien este jueves cumplió 53 años, reveló que su “vida es con ELA”, al tiempo que precisó: “La vida son procesos y los cambios de un día para el otro son insostenibles. La Argentina que soñamos es nuestra decisión”.

“Algo que aprendí con mi enfermedad fue en poner el foco en lo que puedo hacer y en lo que no#, detalló el ex ministro de Educación y senador nacional.