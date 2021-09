Esteban Vergalito (SIDUNSJ): “La presencialidad será paulatina”

Esteban Vergalito, es el titular del gremio de SIDUNSJ (Sindicato de Trabajadores y Docentes Universitarios), dialogó con el Diario 35 de Zonda TV y aclaró cuales fueron las conclusiones a la se que se llegaron en las paritarias celebradas el pasado viernes. Todo hace suponer que estamos en condiciones de volver a la presencialidad paulatinamente.

Vergalito dijo entre otras cosas: “hoy la duda y la gran pregunta que se hacen todos es saber en que situación o en que tramo está la posible vuelta de la presencialidad a la Universidad Nacional de San Juan. Hemos tenidos un avance sanitario importante. El pasado viernes tuvimos una reunión de varias horas, donde se discutido en paritarias sobre las condiciones de retorno a las Facultades y en ámbito en general y en orden nacional. Hemos alcanzado algunos acuerdos de protocolos que tienen como instituciones donde se le va a dar un plazo a los docente de 14 días después de colocada la segunda dosis por ejemplo para que puedan retornar gradualmente a la presencialidad. Pero también que se tienen que cumplir con las condiciones edilicias que están establecidas en protocolos y que deben cumplirse. Este el acuerdo fundamental que ya comenzó a ponerse en funcionamiento”.

Por otro lado Vergalito dijo: “A partir del pasado lunes, las Facultades quedaron habilitadas para ir regresando a la presencialidad y cada Facultad vaya administrando el retorno, pero siempre cumpliendo con los protocolos. En cuanto, desde cuando comienza a cumplirse o implementarse, es desde el mismo momento que se firmó el acta, es decir que ya estamos en condiciones de ir trabajando en eso. Lo que ocurre que la disposición física de cada universidad se van a ir administrando y correrá por cuenta y responsabilidad por cada una de la casas de altos estudios y va a depender fundamentalmente entre otras medidas a distancia entre un alumno y los trabajadores de la Universidad y que van entre los los 50 y los 90 centímetros de distancia”.

Seguidamente destacó que; “en cuanto a que porcentaje de docente hay vacunados y no vacunados. No hay un porcentaje para dejar eso en claro, pero eso va a depender del proceso gradual de retorno y en función de la vacunación. Pero también depende del calendario de vacunación que lleva adelante en la provincia. Lo bueno es que ya se está vacunando en las segundas dosis y eso es muy importante para el retorno. En caso de que se modifique la situación o que haya cambando la situación sanitaria tendremos vaya cambiando la paritarias se volverá a reunir para definir nuevos protocolos, pero no hay cambio importantes continuaremos con lo que ya se firmó. Si hay docente que todavía no se han vacunado se va a ir evaluando la situación”.