Este sábado podés donar sangre en Rivadavia

Este sábado 16 de octubre se realizará, de manera conjunta con la Municipalidad de Rivadavia y el IPHEM, una colecta de sangre.

La actividad tendrá lugar en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en calle Meglioli 552 (s).

Durante la pandemia, los miembros de esta iglesia tuvieron un rol fundamental, acercándose masivamente a realizar donación de sangre, en un momento en que pocas personas se animaban a hacerlo. Una vez más se suman a esta campaña poniendo a disposición su sede.

Desde el municipio de Rivadavia, comunican a quienes deseen colaborar, que deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años; Pesar más de 50 kg;

ener buen estado de salud; tener presión arterial en valores adecuados; no presentar fiebre, ni haber padecido ninguna enfermedad en los últimos 7 días; no tener antecedentes personales de hepatitis viral; no padecer, ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre y haber descansado al menos 6 horas la noche anterior a la donación.

