Este es Jesús, el motociclista que murió en un choque: “Dios te tenga en la gloria”

El joven de 35 años falleció este viernes por la tarde tras un fuerte choque en Chimbas.

Este viernes por la tarde un joven chocó en su moto y murió. Fue en el límite entre Rivadavia y Chimbas, en el que un motociclista perdió la vida.Producto del choque, el conductor identificado como Jesús Castillo de 35 años, murió en el acto y en el lugar la policía tuvo que desplegar un intenso operativo para investigar el hecho.

“Amigo de toda la vida de niños no puedo creer la noticia no caigo no lo creo que dios te tenga en la gloria fuiste y serás en nuestros recuerdos una gran persona y amigo biela alto amigo”, publico una amiga en Facebook

Según las fuentes, un hombre circulaba por inmediaciones de Benavídez y Callejón Ullum en una moto Honda Titán 150cc. y por causas que aún se desconocen, perdió el control e impactó fuertemente contra un árbol.