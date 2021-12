Este es Cristian, el sanjuanino que murió tras agonizar por un choque

Este sábado murió Cristian José Bustos, un motociclista que se había accidentado el pasado 1 de diciembre en Rawson.

El siniestro fue sobre Lateral Este de Ruta 40 y calle Progreso entre la moto que manejaba Cristian y un auto.

El hombre de 39 años ingresó al Hospital Guillermo Rawson con un grave traumatismo de cráneo y politraumatismos en todo el cuerpo. Luego de luchar por tres días, su cuerpo no resistió los golpes y murió.

El siniestro fue sobre Lateral Este de Ruta 40 y calle Progreso entre la moto que manejaba Cristian y un auto.

En las redes pedían oración para que se salve. Ahora, se llenó de mensaje de dolor por la muerte del sanjuanino.

Su hija, publicó una desgarradora carta con un video en su cuenta de Facebook:

«Papi, tengo tan inmenso dolor que no me permito entender que ya no estarás con nosotros, como nos cambió la vida en un segundo, un segundo que me arrebató el alma, que me destrozó el corazón.

¿Como hago yo para entender que no te veré más? que mi papá no me podrá seguir las mañas? como hago para seguir sin vos, como hago?, te mantendré siempre presente, ¡recordándote como el gran padre que fuiste! Porque a nosotros nunca nos faltó nada. Eras tan alegre que era tan lindo pasar días junto a vos y nosotros nunca nos vamos a olvidar de como vos con mamá hacían todo para que nosotros estemos bien y sin falta de algo.

me harás falta siempre, pero te prometo que me mantendré fuerte para seguir. ¡Te prometo que no va a faltar un día que yo me acuerde de vos y que siempre te llevaré conmigo!

fuiste una gran persona, un gran padre. De un corazón tan puro y amable, disfrutaste todo lo que pudiste y espero que te encuentres en un lindo lugar dándonos fuerza a nosotros por este dolor tan grande que deja el saber tu partida.

Te amo hoy y en todas las vidas que haya.