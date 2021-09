“Este club me hizo volver a sentir el básquet”

Cuenta emocionado Guillermo Masciardi, el capitán de “Los Alacranes” que el lunes tocaron el cielo con las manos y ganaron el torneo Apertura del Nivel 2. Esta consagración tiene un significado muy especial para el base que volvió a jugar después de dos años, “pensé que el básquet se había terminado para mí y con Isca volví a florecer”.

Todo el tiempo habla con el corazón. Recuerda con nostalgia su etapa en el club de sus amores, Lanteri y se emociona al revivir el título logrado el lunes por la noche con Isca. Un cuadro que lo hizo “volver a sentir el básquet, me hizo florecer”, admite.

Él pensaba que su etapa como jugador a los 33 años había terminado, pero un día todo cambió, “un amigo me llamó y después de dos años sin jugar empecé de nuevo. Volví a motivarme y a sentir esas ganas de volver a entrenar”, cuenta Guillermo Masciardi (35 años) el capitán de “Los Alacranes” que se consagraron campeones del torneo Apertura Nivel 2 del básquet local al vencer 43-52 a Del Bono.

“Fue un logro muy especial. En mayo, a dos días de jugar esta final, se suspendió por la pandemia. Fue un balde de agua fría. Teníamos mucha ansiedad por jugarla. Para mi fue un título muy especial. Inca me hizo volver a motivarme, me hizo volver a sentir las ganas de entrenar, la ansiedad de los partidos. Hacía mucho que no me sentía así. Este club me hizo sentir que el básquet es el deporte más lindo que hay. Me dio amigos, compañeros y todo es me volvió a florecer estando en Isca”, relata conmovido.

Recuerda cuando dejó de jugar a fines del 2018 y cuando regresó en marzo del 2020 y no puede contener la emoción. “Cuando hablo de ese tema me emociono, porque te juro que pensé que ya el básquet se había terminado en mi vida. Mi amigo Lobo me llamó y me dijo que si me interesaba jugar en Isca. Un día fui y me encontré con un grupo fantástico de personas y una institución que me dio todo, te tratan bien. Te motivan a que vayas a entrenar. Esto es un regalo, haber tenido a mi familia presente en la final fue increíble. Yo estaba enojado con el básquet, pensé que se había terminado para mí. Y ahora tener esta posibilidad, no tengo más que agradecimiento a toda la gente de Isca”.



El base revivió los minutos instantes del partidos que fueron para el infarto.

Isca perdía por 15 puntos, en los últimos 8 minutos lo dio vuelta y ganó por 8 puntos.

“Fue una final bastante complicada. Estuvimos abajo casi todo el partido. Perdíamos por 15 puntos y en 8 minutos lo dimos vuelta. Metimos dos triples seguidos y ahí empezamos a dar vuelta la historia. Todavía me duele la espalda y no me puedo levantar del esfuerzo que hicimos. Ellos hicieron un partido muy físico y friccionado, un plantel inteligente”.

Isca, campeón del Apertura, jugará la final por el ascenso con el vencedor del Clausura que ya comenzó. Sin tiempo para festejos, Los Alacranes vuelven a jugar y el viernes.

“No tenemos descanso, el viernes creo que tenemos un festejo en el club”, contó y agregó “yo hice una promesa si salía campeón. Yo soy muy devoto de la Difunta Correa y tengo que ir”.

Guillermo que estudia Licenciado en Gestiones Políticas Públicas (le faltan diez materias para recibirse) cuenta como comenzó su romance con la naranja.

“Juego al básquet desde los 3 años, empecé en Lanteri el club de mis amores. A los 15 debuté en Primera y jugué allí hasta fines del 2018. Mi familia y yo somos de Lanteri. Soy un agradecido al club y no estaría acá hablando con vos sino fuera por Lanteri. Pero bueno en 2018 por algunas diferencias dejé y ahí pensé que se me terminaba todo”, cierra su historia Masciardi que hacía 16 años que no gritaba campeón y gracias a Isca volvió a sentir el básquet.

CIFRA: 10

títulos tiene Masciardi en su vitrina. 9 con el club de sus amores, Lanteri y el restante con Isca Yacú. La última vez que salió campeón fue en 2005 con Lanteri.