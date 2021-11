Hoy se vota

Hay que tener en cuenta que, de encontrarse las boletas de las PASO, al momento del escrutinio, será considerado nulo.

1 of 4

Este domingo se celebran las elecciones legislativas de medio término en todo el país y en San Juan hay que tener en cuenta un dato muy importante: “la boletas de las PASO no sirven para votar en esta ocasión.

En un breve comunicado de prensa, el Juez Federal y presidente de la Junta Electoral Nacional San Juan, Miguel Galvez alertó a la ciudadanía que las boletas utilizadas en las PASO no pueden usarse en el comicio general.

Dicho comunicado informa que “la Junta Electoral Nacional, comunica al electorado de la provincia , que para las elecciones generales legislativas del próximo domingo 14 de noviembre, no se tendrán por válidas a la hora del escrutinio, las boletas que se usaron para las elecciones PASO, del pasado 12 de septiembre.

Solo deberá usarse para votar, las boletas de las cuatro agrupaciones políticas oficializadas para la elección general legislativa, por lo que se recomienda prestar atención y verificar la boleta que se coloque dentro del sobre el día del comicio.

Pues de encontrar las autoridades electorales boletas de las elecciones PASO, al momento del escrutinio no serán tenidas por válidas, anulando el voto del elector”

¡Aviso de Facebook para la UE! ¡Necesitas iniciar sesión para ver y publicar comentarios de FB!