“Están dadas todas las condiciones para avanzar con Agua Negra”

El senador chileno se encuentra en San Juan y participó del encuentro que se desarrolla del Consejo Asesor del INTI. Destacó la importancia que tiene para el presidente Gabriel Boric la integración regional y con ello el Paso de Agua Negra. También abordó el cambio que se producirá en su país con la reforma de la constitución chilena.

Escribe: Víctor García

Zonda Diario habló en exclusiva con el Senador chileno Daniel Nuñez, el hombre fuerte que tiene el presidente Gabriel Boric en la Región de Coquimbo. Se tiene que destacar que el legislador es comunista partido mayoritario en la alianza que gobierna actualmente Chile.

El Paso de Agua Negra, la reforma de la constitución de Chile, la ebullición de los movimientos sociales estudiantiles en el país transandino fueron algunos de los aspectos abordados.

-Usted, es el hombre fuerte que tiene el presidente Boric en la Región de Coquimbo. Atendiendo a eso ¿cuál es su visión sobre el Paso de Agua Negra como nexo físico entre las regiones?

Como Partido Comunista somos una fuerza muy importante dentro del gobierno y tenemos una gran tradición y raigambre popular. En el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet impulsamos con mucha energía la integración regional. Creemos que es fundamental para promover nuestras economías, el desarrollo en el plano social, económico, político y cultural, con lo que estamos fuertemente comprometidos.

En los últimos cuatro años, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera frisó este proyecto, no hizo nada, no movió un dedo. Hoy día, a tres meses de asumir el gobierno estamos retomando los estudios para poder darle la viabilidad que merece al Paso por Agua Negra. Para ello, necesitamos terminar, por lo menos en los próximos tres meses el análisis de la situación. Nuestra voluntad es fortalecer la integración entre la Serena, Coquimbo y San Juan. Por ello creemos que están dadas todas las condiciones para poder avanzar. Vamos a avanzar en el análisis de los estudios para avanzar y también para buscar el apoyo del gobierno central”.

-¿La crisis mundial no complicaría la viabilidad del túnel entre ambos países?

Creo que tenemos que pensar que la integración es beneficio para nuestros pueblos en un sentido máximo. En esta coyuntura tan difícil del alza en los precios de los alimentos, la posibilidad que tiene Chile y Argentina de aportarse mutuamente nos ayuda a enfrentar la coyuntura. Es por esto que los proyectos de integración nos van a facilitar este intercambio entre países.

-¿El hecho de que la nueva Constitución fortalezca los gobiernos de las regiones, les da mayor posibilidad para avanzar en obras de este tipo?

Chile está viviendo un proceso de descentralización, de superar la dependencia de la Capital. La nueva constitución consolida el proceso de descentralización, le da más poder y autonomía a las regiones. El tener mayor peso nos permite hacer propuestas y avanzar, pero es un proyecto de tanta envergadura que requerimos el apoyo de Santiago de Chile.

-Chile está avanzando en la reforma de la Constitución. ¿Cómo está planteado este proceso de cambio?

En principio voy a aprovechar esta visita para reunirme con la comunidad chilena en San Juan. Queremos promover que todos los que están en el exterior puedan participar de este proceso, porque Chile está viviendo un cambio histórico. Uno puede decir que es superar y dejar atrás algo tan negativo como es la herencia tan negativa como fue el gobierno de Augusto Pinochet. Pero no es solo esto, sino que es una forma distinta de construir patria, república porque nunca antes en Chile se había generado una constitución republicana y participativa.

-¿Esto es un avance?

Si y nos va a permitir garantizar derechos sociales y también darle un rol mayor al estado para combatir los abusos y las desigualdades que se han producido en Chile en los últimos años.

-Chile desde la llegada de la democracia tuvo una constitución basada en un formato de la dictadura. ¿Pasaron muchos años para el cambio?

En el país había un debate de que la actual constitución la firmó un presidente elegido democráticamente, es cierto, pero toda la esencia de la Constitución de Pinochet, autoritaria, que le otorga un poder desmedido a los militares, que limita el rol del estado está plenamente vigente y eso es lo que lleva a que se produzca la desigualdad y abusos en Chile, que llevaron a que en Chile hace dos años haya un estallido social con una violencia gigantesca.

-¿En este cambio de enfoque, los líderes estudiantiles y sociales tuvieron un rol esencial?

En Chile desde el 2011 se viene dando una explosión social muy significativa y no deja de ser simbólico que los principales líderes estudiantiles de las protestas de ese año, sean hoy día el presidente Gabriel Boric y la ministra de gobierno. Son líderes sociales que nacen de la calle, de la protesta social y que llegan a la Moneda- Casa de gobierno-, acompañados de otros hechos de protestas muy relevantes. El gobierno actual incluye a los movimientos sociales, que dialoga con ellos y tiene objetivos comunes.