Esta prohibido el llenado de piletas con agua potable

El presidente de OSSE, Guillermo Sirerol manifestó que desde el lunes comienza el horario de restricción de 9.00 a 21.00 pero además hizo hincapié en la concientización que deben tomar los sanjuaninos respecto del uso de agua potable.

La crisis hídrica que atraviesa la provincia es muy importante y desde OSSE se está realizando una campaña intensa para lograr que el sanjuanino tome conciencia sobre el cuidado y uno de los puntos a tener en cuenta es el llenado de piletas en casas.

Al respecto, Sirerol manifestó: «El llenado de piletas no está contemplado dentro del OSSE, con el agua potable no se puede llenar las piletas porque está prohibido ya que es para consumo humano. Los usos de costumbres de los usuarios hacen que lo realicen así, pero no se debe. La manera correcta es hacerlo con camiones cisternas que extraen el agua de pozos y hay que contratarlos con los municipio».

Además el presidente del Ente que regula el agua en la provincia de San Juan hizo referencia al control que se realizará. «Estamos trabajando en la concientización y vamos a trabajar con cuadrillas de inspectores para que estén en buena parte de la provincia. Los meses que se vienen serán intensos en ese aspecto» remarcó el funcionario.