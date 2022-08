Esta Argentina no duele a todos

El Arzobispo de Buenos Aires Mario Poli afirmó que “la inflación asfixiante que se padece genera miseria” en el santuario de San Cayetano del barrio porteño de Liniers”.

“El pan que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria”, precisó Poli al encabezar la misa central ayer en la Iglesia de San Cayetano por la peregrinación en ese santuario del barrio porteño de Liniers.

“Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos que se acercan a los comedores y en los adultos mayores, que no pueden comprar sus remedios”.

En el marco de la primera peregrinación al santuario de San Cayetano después de la pandemia de Covid-19, Poli sostuvo: “El ejemplo del buen samaritano nos devuelve a una mirada solidaria de la realidad, no para escandalizarnos, que de nada sirve, sino para conmovernos y comprometernos. Mientras tanto, supliquemos el pan de cada día, como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro”.

“Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores y merenderos, en los adultos mayores, que no pueden comprar sus remedios, en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes. Como reza una canción religiosa ´No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan, no es posible´”, afirmó el cardenal durante su discurso.

Asimismo, añadió: “El pan que se pide para todos, el que se logra con el propio trabajo es un clamor de justicia”.

Poli instó a unir a todos los argentinos, sin importar la ideología o interés político.