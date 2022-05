Está aislado el primer caso sospechoso de viruela del mono en Argentina. Así lo informó la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, quien precisó que también se informó a los contactos estrechos para cortar la transmisión.

La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, aseguró este lunes que el primer caso sospechoso que se detectó en el país de viruela del mono se encuentra “con aislamiento para el tratamiento de los síntomas” y que ya se ubicó a los contactos estrechos para “cortar la cadena de transmisión”.

La funcionaria destacó que esta enfermedad “no es la viruela que conocimos que está erradicada en el mundo, se llama zoonosis, lo que significa que el virus está en los animales y que, ocasionalmente, pasa al hombre”.

Asimismo, precisó que si bien el ser humano no es “el principal trasmisor” existe la posibilidad de que esto ocurra “pero la trasmisión es baja, no es como el Covid o la influenza, no tiene ese nivel de trasmisión”.

Rearte recordó que la viruela del mono es una enfermedad endémica en distintas regiones de África y que “siempre aparecieron casos -fuera de ese continente-, pero siempre tenían un nexo con el África”, en cambio, en los casos detectados este año “no queda claro ese antecedente epidemiológico”.

En consecuencia, “hay que estar atentos para ver qué pasa con esa trasmisión, si hay un cambio en la transmisibilidad”, señaló la especialista.

“La trasmisión entre personas es por contacto muy cercano, ya sea respiratorio o por las vesículas”, en esta enfermedad se desarrollan llagas “como si fueran de varicela, pero más purulentas” y, el contagio se produce “en cercanía con las lesiones o con las personas” infectadas.

Respecto al primer caso sospecho de viruela símica informado este domingo, Rearte aseguró que “el paciente está con aislamiento para el tratamiento de los síntomas y ya se contactaron los contactos estrechos, que por suerte son muy pocos, para hacerles el seguimiento y cortar así la cadena de trasmisión”.

“Las muestras están (la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Malbrán para su estudio y una vez analizadas compartiremos los resultados”, concluyó la funcionaria.