Espert insiste en que la inflación podría llegar a 3 dígitos. El diputado nacional y economista José Luis Espert insistió ayer en que la inflación en 2022 podría llegar a “casi tres dígitos” si la Argentina no logra alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por su millonaria deuda en dólares con ese organismo.



“Con acuerdo con el Fondo tenemos un piso de 50% y a lo mejor un techo de 70% de inflación. Sin acuerdo se va a provocar una aceleración de los precios que puede llevar a una inflación de casi tres dígitos”, subrayó Espert. En diálogo con “Más allá de las noticias” por radio AM 550, el legislador nacional de Avanza Libertad aseguró estar impactado porque “el acuerdo con el FMI no figura en el primer lugar de la agenda” y agregó: “Acá hay que empezar a hacer cosas muy diferentes a las que estamos haciendo, no hay lugar para más atajos ni para atar con alambre”.