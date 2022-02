Espejo se defendió de la denuncia en su contra. El Intendente atribuyó la acusación de una exempleada a una campaña de desprestigio, con fines políticos, de más de una persona.

El Intendente de Iglesia Jorge Espejo salió al cruce de la presentación de una denuncia en su contra, por parte de una exempleada, al afirmar que se debe a motivos políticos por parte de gente que está en contra de su figura y no van a salir con la suya, prometió.

El jefe comunal, afirmó que la denuncia en su contra por presunto acoso sexual, radicada ante el juzgado de Jáchal, “no es casualidad” ya que “hay una serie de actos de desprestigio de la gente que se opone al progreso, al crecimiento social y político de Iglesia”.

Agregó que “generalmente están utilizando perfiles falsos para la difamación y sabemos que hay gente que está detrás de esto”.

El jefe comunal, al profundizar sobre el particular, dijo que “sabemos que no es una sola persona, son más y vamos a actuar cuando se nos dé la posibilidad”.

Espejo indicó que “en esto, estamos totalmente tranquilos” y atribuyó la denuncia a fines políticos. “Esto que digo de atentar contra nuestra integridad moral, como persona, tratar de dañarme y desgastarme, no lo van a conseguir”, aseguró.

El Intendente sostuvo que “tengo un propósito, un programa de gobierno y lo voy a cumplir. Tenemos los medios para hacerlo, la planificación y tenemos el apoyo de la gente que es importantísimo”.

En ese sentido dijo que “todos los mensajes que me llegan son de apoyo, poniéndose a disposición, así que tenemos la tranquilidad que nos asiste la razón en todo” aunque expresó su preocupación por que hay gente “que actúan falsamente y se esconda de esa forma y por supuesto, que utilice a otras personas para hacer este tipo de difamación o calumnia”.

Espejo, dijo estar totalmente tranquilo, ante “chicanas que se hacen para difamar todo y después vamos a ver los resultados. Todavía no se quién es pero la gente, sabe quién soy yo”, sostuvo el Intendente iglesiano.