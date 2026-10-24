La comedia “¿Querés ser mi hijo?” debutó con 1.810 tickets, según Ultracine. El resultado quedó tercero en la taquilla del jueves y ahora depende del fin de semana.

Wanda Nara debutó en cine como protagonista de ¿Querés ser mi hijo?, una remake de un film mexicano de 2023 que llegó a los cines del país este jueves. La película está dirigida por Hernán Guerschuny, responsable de El crítico, Una noche de amor y Recreo. El estreno quedó bajo observación por la respuesta del público y por las críticas negativas que recibió la producción y la labor actoral de la conductora de MasterChef Celebrity.

Según los datos reportados por Ultracine, en su primera jornada en cartelera la película vendió 1.810 entradas. Con ese registro se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional del día, detrás de Clayface, que en su estreno convocó a 4.639 personas, y de Madre siniestra, que sumó 2.605 espectadores. En la industria señalan que los jueves suelen marcar una taquilla acotada por la renovación semanal de la cartelera.

Lectura comercial El verdadero termómetro para medir el desempeño inicial se concentra entre el viernes y el domingo. Para ubicarse en una zona considerada de éxito dentro de los parámetros del cine nacional, la producción debería acercarse a 25.000 tickets en su primer fin de semana. El dato del jueves, por sí solo, no permite cerrar una evaluación definitiva sobre su recorrido comercial.

Producción y distribución El proyecto involucró a Amazon MGM Studios, IP4 Media, Zeppelin Studio, Cimarrón Cine, FilmSuez y Telefe. Esa participación ubica al estreno dentro de una cadena de producción y exhibición con respaldo de compañías de peso en la industria. El desempeño en salas también será seguido por su posterior recorrido en la plataforma de Amazon.

Próximo indicador El resultado comercial quedará más claro con la suma de boletos entre el viernes y el domingo. Ese tramo definirá si el estreno se aproxima al umbral que la industria considera favorable o si se mantiene en un nivel intermedio. El seguimiento de taquilla permitirá medir el efecto de la curiosidad inicial y del respaldo de sus seguidores sobre la recaudación final.