Wanda Nara tendría una nueva propuesta para volver al cine después de su debut actoral en ¿Querés ser mi hijo?, película que se estrenará el 22 de octubre. La información fue difundida por Santiago Sposato en Ya fue todo (Jotax Digital), donde sostuvo que la conductora “ya tiene sobre la mesa la propuesta para su segunda película”.

Según esa versión, el título tentativo del proyecto sería Amas del Rock. Sposato agregó que la trama giraría en torno a “dos o tres amas de casa que, aburridas de su rutina, deciden armar una banda de rock”. En ese esquema, Wanda Nara sería una de las protagonistas y, de acuerdo con lo dicho al aire, “seguramente será la que cante en la banda”.

La propuesta aparece mientras Wanda Nara desarrolla otros trabajos en televisión y plataformas. El texto original menciona que graba MasterChef Celebrity en Telefe y que prepara un reality sobre su vida para Disney+. En ese contexto, su desembarco en el cine suma un frente de exposición pública en un año de alta actividad profesional.

¿Querés ser mi hijo? será su primera película como protagonista y el tráiler ya fue difundido. El elenco está integrado por Wanda Nara, Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López. La comedia romántica se presenta como una historia de amor prohibido atravesada por una diferencia de edad de 20 años entre los personajes centrales.

En la trama, Lucía, de 42 años, descubre una infidelidad de su pareja y vuelve a su departamento de soltera sin trabajo. Allí conoce a Javier, un vecino de 22 años, y luego le propone hacerse pasar por su hijo para superar una instancia laboral decisiva. El estreno está previsto para el 22 de octubre, mientras que la eventual segunda película continúa, por ahora, como una propuesta difundida en un programa de streaming.