La prenda vinculada al paso de Mauro Icardi por la Selección argentina fue ofrecida en una tienda online. El precio fue comentado en televisión y generó sorpresa.

Wanda Nara puso en venta una camiseta vinculada con la etapa de Mauro Icardi en la Selección argentina por $20.000. La operación fue mencionada en el programa Intrusos, donde se reparó en el artículo disponible en la tienda online de la conductora y empresaria.

La prenda lleva el número 9 y fue asociada al paso del delantero por el seleccionado nacional. El dato cobró relevancia por el contexto de la relación entre Wanda Nara e Icardi, marcada por una separación conflictiva y exposición pública sostenida. En el material difundido no se informó que la camiseta tuviera certificación de pieza histórica o de colección.

Precio y comparación

En el debate televisivo, los panelistas destacaron el valor consignado para la camiseta y lo contrastaron con otros productos del mismo catálogo. Entre ellos, se mencionó una remera vinculada con L-Gante, cuyo valor rondaría los $180.000. Esa diferencia fue parte de las observaciones realizadas al aire y amplificó la atención sobre la publicación.

Contexto de la publicación

La venta se conoció en medio de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una relación que desde hace tiempo ocupa espacio en la agenda del espectáculo por sus derivaciones personales y judiciales. La aparición de un objeto asociado con el delantero en la tienda de la empresaria se sumó a ese escenario de exposición pública. Hasta el momento, no trascendió una explicación pública de Wanda Nara sobre los motivos de la venta ni sobre el criterio para fijar el precio.

El dato relevante para seguir es si la publicación permanece activa y si la conductora ofrece una aclaración sobre el origen de la prenda y las condiciones de comercialización.