El cantante de Los Fabulosos Cadillacs exigió apagarla de inmediato en pleno show. Vinculó el episodio con la tragedia de Cromañón de 2004.

Durante un recital multitudinario de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, Vicentico interrumpió la presentación al advertir que un espectador había encendido una bengala entre el público. La reacción del músico fue inmediata y apuntó a frenar el uso de pirotecnia en un espectáculo con gran concentración de asistentes. El episodio se produjo mientras la banda interpretaba uno de sus temas clásicos.

La reacción del cantante quedó registrada en el estadio cuando señaló la zona donde se veía la luz roja y el humo. “Apagalo, apagalo”, exigió en un primer momento. Ante la persistencia del espectador, agregó: “¿Vos tenés idea de lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagalo ya!”. La bengala fue extinguida poco después y la banda retomó el show entre aplausos del público.

▶ 0043713781.mp4 · 1:00





El antecedente de Cromañón explica el sentido de la advertencia. El texto original vincula la reacción de Vicentico con la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón, en el barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante un recital de Callejeros, una bengala encendida por un asistente impactó contra una media sombra colocada en el techo y provocó un incendio.

Ese siniestro dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos, según el material de origen. La nota también recuerda que la magnitud del desastre se vinculó con puertas cerradas, sobrecupo, deficiencias de seguridad y controles insuficientes. A partir de ese hecho, el uso de pirotecnia en recitales masivos quedó asociado a riesgos que en Argentina siguen presentes en la memoria social y en los protocolos de seguridad.

El episodio en Bogotá no pasó de una advertencia y la continuidad del espectáculo. Sin embargo, volvió a poner en primer plano la relación entre pirotecnia y seguridad en eventos masivos, un punto sensible para el público argentino. El dato relevante es que la intervención de Vicentico logró que la bengala fuera apagada y que el recital continuara sin mayores incidentes.