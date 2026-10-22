Marcelo Tinelli volvió a referirse a su vínculo con Paula Robles y afirmó que hoy mantienen “muy buena relación”, después de un período de distanciamiento que quedó expuesto en su reality. La declaración fue realizada en una entrevista con Puro Show, donde también recordó que en la nueva temporada de Los Tinelli, disponible en Amazon Prime Video, había dicho que no tenían contacto.

El conductor habló de una recomposición en la relación con su expareja y madre de sus hijos Francisco y Juana. Sus dichos se conocieron en un contexto en el que el entorno familiar del presentador quedó bajo observación pública durante 2025, a partir de diferencias y conflictos que trascendieron el ámbito privado.

La definición en televisión

Durante la conversación con el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, Tinelli fue consultado por las expresiones que había hecho sobre Robles en su serie. “En ese momento no. Hoy, muy buena relación”, respondió cuando le preguntaron si seguía distanciado de la exbailarina. Luego agregó: “Estamos muy bien con la Flaca, estamos muy bien con Paula, la mejor, la verdad que la mejor. Y cualquier relación atraviesa buenos y malos momentos. Seguramente vos en tu familia, cualquiera ahí también”.

El antecedente familiar

La relación entre Tinelli y Robles había quedado en foco durante 2025, cuando Juana Tinelli denunció haber recibido amenazas de muerte, hecho que derivó en una crisis en el entorno familiar. En ese contexto, también salieron a la luz diferencias entre distintos integrantes del clan. En su reality, el conductor había señalado que no mantenía comunicación con Paula y recordó que Francisco también atravesó un período de distanciamiento con su madre.

La exposición de la intimidad

Tras confirmar que logró mejorar su relación con Robles, Marcelo Tinelli también se refirió a las consecuencias de exponer la vida personal ante las cámaras. “Nosotros podemos atravesar eso porque somos una familia como cualquier otra y, bueno, le pasan cosas como a cualquier otra. Está mostrado solamente”, señaló. La situación volvió a poner en primer plano el modo en que los conflictos familiares del conductor quedaron registrados en una producción de alcance regional y en una entrevista posterior.

Por lo expuesto en la nota, la referencia más reciente sobre el vínculo entre Tinelli y Robles es la que el conductor hizo en Puro Show: hoy, según dijo, mantienen una relación “muy buena”.