El actor estadounidense llamó al argentino para destacar la adaptación teatral de la obra. Vázquez difundió el intercambio en Instagram y dijo que duró diez minutos.

A más de un año del estreno de Rocky en el teatro comercial, Nico Vázquez recibió una videollamada de Sylvester Stallone, protagonista de la película original. El actor argentino difundió el intercambio en su cuenta de Instagram y lo describió como un reconocimiento al trabajo realizado en Argentina.

La llamada Según el testimonio de Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el contacto ocurrió hace unas semanas cuando estaba descansando en su casa. “Atendí sin mirar, pensando que era una llamada más, pero era una videollamada. Y del otro lado estaba @officialslystallone. Sí, el mismísimo Sly. Rocky”, escribió en su publicación. También señaló que la comunicación fue sorpresiva y que duró diez minutos.

El reconocimiento Stallone se comunicó, de acuerdo con el relato del actor argentino, para agradecer la adaptación teatral de la historia del boxeador. “Me llamaba para decirme que se sentía orgulloso de lo que habíamos hecho en Argentina con su obra maestra”, publicó Vázquez. En ese mismo mensaje afirmó que el estadounidense destacó que habían logrado llevar Rocky al teatro “de una manera tan real, tan humana y con tanto corazón”.

El trabajo teatral En su publicación, Vázquez sostuvo que Stallone lo felicitó por su tarea como actor, director y productor general, además del desempeño del elenco. También indicó que la conversación terminó derivando en temas personales y de vida. “Lo que podría haber sido una charla sobre teatro, cine y trabajo terminó convirtiéndose en una conversación sobre la vida”, escribió.

Un vínculo personal El argentino dijo que pudo expresarle al actor estadounidense que Rocky es “el personaje de mi vida” y que fue presentado en su infancia por su padre. Añadió que después compartió la película con su hermano Santi. En la charla, según relató, ambos hablaron también de pérdidas y de experiencias personales. “Él también conoce ese dolor. Y en un momento me animé a mostrarle el tatuaje que llevo de Santi”, publicó.

La difusión Vázquez cerró su mensaje con un agradecimiento a Stallone y dijo que todavía se emociona al recordar la conversación. En su publicación sostuvo que quiso compartir el episodio porque considera que muchas personas sienten lo mismo por Rocky y crecieron con esa historia. El intercambio quedó registrado en su cuenta de Instagram, sin que se informaran nuevos pasos posteriores a la llamada.