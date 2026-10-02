La abogada Adela González presentó su renuncia a la representación de Paula en la causa contra Joaquín Levinton, según el comunicado que leyó el ciclo Sálvese quien Pueda. La letrada atribuyó la decisión a “diferencias de índole personal y profesional”, cuyos detalles, dijo, quedan alcanzados por el secreto profesional. El cambio de defensa abre una nueva etapa en un expediente que, de acuerdo con la propia abogada, busca reabrir una causa archivada.

La salida de la defensa González explicó también en una entrevista con el mismo programa que había aconsejado a Paula no exponerse en los medios hasta reunir y presentar todo el material ante la Justicia. Sostuvo que es “muy cuidadosa” en su modo de trabajo y afirmó que, cuando no comparte ese criterio con su clienta, prefiere apartarse. En ese tramo, señaló además que la denuncia fue realizada por la propia Paula y que el pedido de reapertura de la causa archivada se hizo “con las pruebas que hay”, quedando la definición en manos del juzgado.

La estrategia de la denunciante Tras la renuncia, Paula publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que informó que, junto con su nueva representación letrada, resolvió guardar silencio hasta presentar la totalidad de sus pruebas ante la Justicia. La decisión apunta a limitar las declaraciones públicas mientras avanza la preparación del expediente. En su mensaje, vinculó esa postura con el interés mediático que generó la denuncia contra Joaquín Levinton.

Próximos pasos Por el momento, no se informó oficialmente quién asumirá la nueva defensa ni en qué estado procesal exacto se encuentra el planteo de reapertura. Lo que sí quedó establecido, según las declaraciones difundidas, es que la discusión pasó a una fase de trabajo reservado entre la denunciante y su nueva abogada. El avance dependerá de la presentación del material probatorio y de la resolución judicial sobre la causa archivada.