La Justicia homologó un acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado en una audiencia de conciliación. La cifra no fue difundida por confidencialidad, aunque se mencionó un monto de un millón de dólares.

La Justicia cerró el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado en una audiencia de conciliación realizada este jueves, con un acuerdo que establece la manutención de Matilda Salazar hasta los 18 años. La definición alcanzó al eje central del litigio, que durante años estuvo centrado en los aportes económicos vinculados a la niña. La resolución se conoció luego de la presencia de ambas partes en la audiencia.

Acuerdo y reserva

Salazar comunicó el cierre del conflicto en una historia de Instagram, donde escribió: “Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad”, junto a una foto abrazada a su hija. Más tarde, también publicó un mensaje de agradecimiento a quienes la acompañaron en el proceso y a su abogado, al que identificó como “Dr Castro Bianchi”. En paralelo, se informó que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad para que las cifras no se hagan públicas.

Alcance económico

Según lo informado por Luis Ventura, la manutención incluiría colegio, salud y otros gastos de Matilda, que hoy tiene 8 años. El periodista sostuvo que el monto total rondaría el un millón de dólares, aunque esa cifra no fue difundida oficialmente por las partes debido a la confidencialidad mencionada. En el mismo sentido, la periodista Laura Ubfal señaló en su blog que Martín Redrado firmó un documento por el cual se hace cargo de la manutención, pese a que no es el padre biológico de la niña.

Antecedentes del litigio

El caso había mantenido durante años un enfrentamiento público entre Salazar y Redrado, con foco en la obligación económica vinculada a la menor. De acuerdo con la información difundida por Ubfal, la Defensoría de Menores se habría pronunciado a favor de Luciana Salazar en el expediente. La definición conocida este jueves pone fin a esa etapa de disputa y deja vigente el compromiso económico hasta la mayoría de edad de Matilda.

Lo que sigue

Con el acuerdo ya firmado y la reserva sobre los montos, el punto a seguir es la instrumentación de los términos pactados y su cumplimiento a lo largo de los próximos años. La información pública disponible hasta ahora se limita a la audiencia de conciliación, la publicación de Salazar y los dichos de Ventura y Ubfal, sin detalles oficiales adicionales sobre la cifra ni sobre eventuales presentaciones posteriores en el expediente.