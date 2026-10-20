La modelo y figura televisiva falleció a los 61 años. La causa quedó caratulada como averiguaciones causales de muerte y la autopsia iba a realizarse el martes.

Marcela Ortiz, modelo y figura de la televisión durante los años noventa, murió a los 61 años tras un accidente ocurrido el fin de semana en Tigre. Según informó la periodista Fernanda Iglesias, el choque se produjo el sábado en Benavídez. Su hija, Shelsian, confirmó la noticia con un mensaje en el que expresó: "estoy destruida, con mucho dolor".

De acuerdo con los reportes difundidos, Ortiz había ido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat. Antes de llevarla a su casa, pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que la modelo tomaba para el corazón. Después de dejar a Farjat, se dirigió a su hogar cuando ocurrió el accidente.

La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Aunque llevaba puesto el cinturón de seguridad, estaba sin conocimiento. Iglesias señaló que intentaron reanimarla, pero no hubo resultado. Durante las maniobras de RCP, sonó su celular: era Samantha, que quería saber si había llegado bien a casa. Cuando la policía le comunicó lo sucedido, se acercó al lugar.

Carátula y autopsia: la periodista también indicó que la causa quedó caratulada como "Averiguaciones causales de muerte" y que la autopsia se llevaría a cabo el martes. Ese dato resulta central para la evolución del expediente, porque permitirá establecer las circunstancias médicas y forenses del fallecimiento. Hasta entonces, la información difundida se mantiene en el plano de los primeros reportes sobre el hecho.

Tras conocerse la muerte, Shelsian despidió a su madre en redes sociales con una foto juntas. Escribió: "Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta es claramente una". También agregó: "No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden aún cuando ni yo puedo procesarlo".

En el mismo mensaje, la hija de Ortiz expresó: "Mami, te me fuiste. Día de la madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Sólo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés". Cerró con la frase: "Sólo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto". La evolución del caso quedó atada a la autopsia prevista para el martes y a las conclusiones que surjan de la investigación judicial.