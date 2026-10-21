El músico estaba hospitalizado y su fallecimiento fue confirmado por el periodista César Fuentes Rodríguez. Fue una figura de Plus y de la etapa fundacional de Rata Blanca.

Saúl Blanch murió a los 75 años. El cantante fue la primera voz de Rata Blanca y también integró Plus, una de las bandas pioneras del heavy metal argentino. Su fallecimiento se produjo mientras estaba hospitalizado, según la confirmación difundida por el periodista César Fuentes Rodríguez.

Confirmación del deceso Fuentes Rodríguez comunicó la noticia a través de un mensaje en el que señaló: “Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado”. En el mismo texto, destacó la trayectoria del músico y sostuvo que “Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos”.

El periodista añadió que la familia no habría querido exposición pública en este momento y que no habría velatorio. También reprodujo una frase atribuida al entorno cercano del músico: “Se fue como quiso. Todo rock”. La información difundida no incluyó otros datos sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre eventuales ceremonias de despedida.

Una voz central del género Blanch fue reconocido por su voz aguda y melódica, asociada al hard rock y al heavy metal. Con Plus grabó tres discos: No pisar el infinito, Plus (Melancólica muchacha) y Escuela de rock 'n' roll, editados entre 1976 y 1981. También integró WC, una banda formada a comienzos de los años 80 que no llegó a registrar discos.

Rata Blanca y la etapa solista En 1988, Blanch grabó las voces del disco debut de Rata Blanca, aunque ya había decidido dejar la banda. Ante la falta de un reemplazante inmediato, su interpretación quedó en el álbum homónimo, donde cantó temas como “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Solo para amarte”. Después de esa grabación, Adrián Barilari pasó a ser el cantante oficial del grupo.

Durante la década del 90, continuó su actividad con un proyecto solista y editó dos discos de estudio: Fiel a sus fieles (1990) y Refugiado (2006), publicado bajo el nombre Saúl Blanch Revancha. En 2013, volvió a vincularse con Rata Blanca para una serie de conciertos por el 25° aniversario de la banda. Ese recorrido dejó asentada una carrera que atravesó varias etapas del metal argentino y que ahora queda cerrada con su muerte.