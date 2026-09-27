La conductora Juana Viale volvió a ponerse este sábado al frente de La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, y brindó precisiones sobre su estado de salud. La presentadora permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires. La información adquiere relevancia por tratarse de una figura central de la televisión argentina y por la evolución de un cuadro respiratorio que obligó a suspender su actividad habitual.

“La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde; me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”, expresó Juana Viale al inicio del programa. La conductora también agradeció el acompañamiento de la audiencia durante los fines de semana. La referencia fue formulada en el marco de la emisión televisiva y no reemplaza la información médica oficial sobre la evolución clínica.

Cuadro respiratorio

Mirtha Legrand fue ingresada al centro de salud porteño por un cuadro compatible con neumopatía, término médico que refiere de manera general a afecciones que impactan en el sistema respiratorio. Según el último parte médico difundido el viernes por el Sanatorio Mater Dei, la conductora evoluciona favorablemente de su afección respiratoria. El mismo informe indicó que ya comenzó a incrementar la actividad física con asistencia kinesiolólogica.

Rehabilitación

El centro asistencial informó que la presentadora continuará internada hasta completar la rehabilitación antes de retomar sus actividades habituales. Ese dato marca el principal horizonte inmediato del proceso clínico: la recuperación funcional previa al alta y al regreso a la agenda profesional. Por el momento, la evolución está atada a los controles médicos y al ritmo de la rehabilitación indicada por el equipo tratante.

La continuidad de la internación y la asistencia kinesiológica son los elementos que, según el parte oficial, definen la etapa actual del tratamiento. En ese contexto, la fecha de alta no fue informada por la institución. La evolución de Mirtha Legrand seguirá siendo observada a partir de los próximos partes médicos que emita el Sanatorio Mater Dei.