El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora continúa en recuperación por una neumopatía. El alta dependerá de que complete la mejoría clínica.

La conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, según el parte médico difundido este viernes. El centro de salud señaló que “se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio” y que seguirá bajo observación hasta completar la recuperación.

La información fue difundida por la institución y reproducida por la Agencia Noticias Argentinas, que indicó que la presentadora permanecerá internada hasta poder retomar sus actividades diarias. El comunicado no precisó plazos de alta, sino que vinculó la evolución clínica con la continuidad de la internación.

Seguimiento médico El parte también agradeció “la comprensión y respeto acerca de cómo informan de su estado”, en una referencia directa al tratamiento periodístico de la evolución de la paciente. El texto fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, sin incorporar otros detalles clínicos ni nuevos estudios.

Antecedente inmediato El último comunicado previo había sido difundido el miércoles y afirmaba que Mirtha Legrand “continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”. Ese mismo escrito, también firmado por el Dr. Enrique Echagüe, anticipaba que permanecería internada durante los días siguientes para control y cuidados adecuados.

Próximo parte En ese comunicado anterior, el sanatorio informó además que, “de no mediar inconvenientes”, emitiría un nuevo parte médico el viernes próximo. La continuidad de los informes dependerá de la evolución de la paciente y de la decisión del equipo médico del centro de salud.