La conductora compartió una imagen por el Día de la Madre una semana después de volver a su casa. Juana Viale dijo que está “cada día mejor”.

El Día de la Madre marcó la primera reaparición pública de Mirtha Legrand en las redes sociales después de haber recibido el alta médica. La conductora publicó una fotografía familiar tras tres semanas de internación por una neumopatía, cuadro que motivó su atención en el Sanatorio Mater Dei. La imagen funcionó como señal de continuidad en su recuperación y volvió a ubicar su estado de salud en el centro de la atención pública.

IG: @mirthalegrand

En la postal aparecen distintas generaciones de la familia Legrand-Tinayre. Junto a Mirtha están su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Nacho, Juana Viale y Rocco Gastaldi; sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela, además de Silvana, una persona cercana a la conductora desde hace años. La publicación fue realizada en Instagram y se presentó como un saludo por la fecha con un mensaje breve de la propia conductora.

“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!”, expresó Mirtha Legrand al compartir la imagen. La publicación generó respuestas inmediatas de sus seguidores, que dejaron mensajes de apoyo y celebraron su regreso a la actividad pública. Entre los comentarios citados en la publicación aparecieron frases como “Qué bueno es verla recuperada”, “Te amamos” y “Nuestra reina”.

Alta y recuperación

Mirtha había regresado a su domicilio el 6 de octubre, después de recibir el alta del Sanatorio Mater Dei. Desde entonces, continúa en recuperación tras el episodio de salud que derivó en su internación. La publicación de este Día de la Madre se produjo una semana después de su regreso a casa y reforzó la información sobre su evolución favorable, sin que se informaran nuevos parte médicos.

La palabra de Juana Viale

La evolución de la conductora también fue mencionada en la última emisión de La Noche de Mirtha. Durante el programa del sábado, Marcelo Bonelli consultó a Juana Viale por el estado de su abuela, a quien reemplaza al frente del ciclo desde que debió alejarse de la televisión. La respuesta fue: “Está cada día mejor, está cada día más ella, con ese temperamento hermoso que tiene. Nos está mirando”.

Con esa definición, Juana Viale transmitió que la recuperación avanza y que la conductora sigue de cerca el programa desde su casa. Por el momento, no se informaron plazos para una eventual vuelta a la televisión, por lo que la evolución clínica y la continuidad de su reposo siguen siendo las variables a seguir.