El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora continúa internada y acompañada por su familia. El próximo parte será difundido el miércoles, si no hay cambios.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este lunes recibió una nueva actualización médica sobre su estado de salud. El centro asistencial informó que la conductora de 99 años sigue bajo control del equipo médico tras una recaída. El dato central del parte es que finalizó el tratamiento antibiótico y mantiene una evolución favorable.

El informe fue difundido pasadas las 11 y sostuvo: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico". La internación se produjo a raíz de un cuadro de neumopatía, por el cual recibió esa medicación. En términos médicos, neumopatía es una afección del pulmón que puede requerir seguimiento clínico y tratamiento específico.

Acompañamiento familiar

El mismo comunicado señaló que la conductora permanece acompañada por su familia durante la internación. "Se encuentra acompañada por su familia, y agradece el cariño y el respeto dispensado", indicó el texto firmado por Enrique Echagüe, director del Sanatorio Mater Dei. El centro médico agregó que, si no hay cambios en su estado, el próximo parte será difundido el miércoles.

Seguimiento clínico

Aunque la evolución fue calificada como favorable, el alta todavía no fue informada. En Intrusos, Adrián Pallares había señalado que el equipo médico esperaba los resultados de los cultivos realizados y seguía algunos parámetros durante la noche. Entre ellos mencionó la saturación de oxígeno, que puede descender en pacientes con neumonía durante ese período.

Antecedentes recientes

Durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha, Juana Viale también se refirió al estado de salud de su abuela. "La abuela está mejorando muy bien", expresó la conductora, y agregó que Mirtha Legrand seguía el programa desde el Sanatorio Mater Dei. Con ese parte, el centro médico sostuvo el escenario favorable mientras aguarda la próxima evolución para definir los pasos siguientes.