El sanjuanino MINDZ participó en el lanzamiento de “Valores Remix”, estrenado el 15 de octubre. El productor de 24 años trabajó en producción, mezcla y masterización.

El productor musical sanjuanino MINDZ, de 24 años e integrante del sello local Foals Producciones, participó en el lanzamiento de “Valores Remix”, estrenado el 15 de octubre. La canción reúne a KHEA, Dyan y Bhavi en una colaboración de la escena urbana. Según el material difundido, el sanjuanino estuvo a cargo de la producción musical, la mezcla y la masterización.

Proceso técnico La intervención de MINDZ abarcó la totalidad del desarrollo sonoro del tema, de acuerdo con la información provista por Foals Producciones. La producción musical define la construcción general de una obra; la mezcla ordena y equilibra sus elementos; y la masterización es la etapa final de ajuste para su publicación. En este caso, el trabajo implicó asumir integralmente el sonido del lanzamiento.

Alcance del estreno La publicación fue presentada como un paso relevante en la trayectoria del productor sanjuanino, en una colaboración con artistas de proyección internacional dentro de la música urbana. El dato central es que la participación local no se limitó a una intervención parcial, sino que incluyó las principales etapas técnicas del tema. Esa presencia ubica a un productor de San Juan en una edición difundida en plataformas digitales.

Recepción local El estreno se vivió en San Juan con una reunión de artistas urbanos, productores musicales y filmmakers de la escena local en las instalaciones de Foals Producciones. Esa actividad acompañó la presentación del tema y funcionó como espacio de celebración del lanzamiento. El material no precisa otras instancias de promoción ni datos de reproducción o impacto comercial.

Disponibilidad “Valores Remix” ya se encuentra disponible en plataformas digitales. Para la escena local, el dato a seguir es la continuidad de la proyección de MINDZ y su eventual participación en nuevas producciones de alcance nacional o internacional.