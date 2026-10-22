Cecilia Milone habló con el corresponsal en Córdoba de Puro Show (El Trece) después de participar de un show musical y la entrevista cambió de tono cuando apareció el nombre de Nito Artaza. La artista había sido invitada especial en el concierto por los 45 años de la Small Jazz Band, realizado en el Teatro del Libertador General San Martín. Tras cantar, se refirió a su presente personal y explicó por qué prefiere mantener parte de su vida fuera del foco público.

Vida privada y exposición

Milone señaló que desde hace un tiempo eligió esquivar las cámaras y la atención mediática, una decisión que describió como saludable para ella. “Hubo una cantidad de cosas que en el momento sentí que había que replegarse y creo que es lo saludable”, dijo. También aclaró: “No es no hablar de la vida privada, pero lo privado uno tiene que elegir el momento donde contarlo”.

La cantante sostuvo además que no tiene enojo con los medios ni con los periodistas que le preguntan por su intimidad. En ese tramo de la charla remarcó: “Yo no me enojo. De hecho, yo no quiero ni molestar, de hecho, no fui a estrenos en Buenos Aires porque parecía que era preferible replegar”. Según su planteo, la distancia con la exposición pública responde a una elección personal y no a un conflicto con la prensa.

La mención de Artaza

Cuando el cronista introdujo el nombre de Nito Artaza y aludió al conflicto judicial que mantienen tras la denuncia por violencia de género, el clima de la entrevista cambió de inmediato. “Entonces de Nito ni te pregunto...”, lanzó el periodista, y Milone respondió: “No, claro, eso sí ya es delicado”. Después de esa frase, la artista dio por terminada la entrevista.

El episodio vuelve a poner en primer plano una discusión que excede el plano del espectáculo y se vincula con un proceso judicial en curso, aunque en el material difundido no se consignan novedades procesales. La referencia pública de Milone se produjo en el marco de una actividad artística y no de una presentación vinculada al expediente. Por ahora, el dato concreto es que la cantante evitó continuar cuando la consulta se orientó al conflicto con su expareja.

La secuencia quedó registrada durante la cobertura en Córdoba y, según lo dicho al aire, la artista optó por no extenderse sobre ese punto. El antecedente inmediato fue su participación en el concierto de la Small Jazz Band y su disposición a hablar de su presente personal, siempre que no se ingresara en el terreno judicial. La evolución de ese expediente no fue informada en la entrevista y permanece como la variable a seguir.