El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 30 de septiembre un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand, que permanece internada desde hace varios días por una neumopatía. La institución informó que la conductora se encuentra “muy bien” y con una “franca mejoría”, según el comunicado firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del centro de salud.

El parte precisó que la internación se mantiene en una habitación común y con acompañamiento de su familia. La referencia institucional es relevante porque confirma la continuidad del seguimiento clínico en un contexto de evolución favorable, aunque sin precisar un alta médica ni plazos de egreso. En este tipo de comunicaciones, el dato central es la evolución informada por el sanatorio y no una comprobación independiente del cuadro, que sigue bajo evaluación profesional.

Seguimiento clínico El comunicado añadió que los familiares de Mirtha Legrand agradecen “las muestras permanentes de cariño”. También indicó que, de no mediar cambios, el viernes próximo se enviará una nueva actualización sobre su estado de salud. Ese anuncio marca el próximo hito informativo para seguir la evolución de la conductora y eventuales definiciones sobre la continuidad de la internación.

La neumopatía fue el motivo que derivó en el reingreso de la conductora al Mater Dei, de acuerdo con el parte difundido por la institución. El dato resulta central para interpretar la duración de la internación y el tipo de control médico que se mantiene. Hasta que no haya una nueva comunicación oficial, el estado informado por el sanatorio sigue siendo el último registro disponible sobre su evolución.