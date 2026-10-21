El espectáculo se realizó este martes 20 de octubre en el Teatro Sarmiento. Fue parte del Mes Internacional de las Personas Mayores y del programa de Envejecimiento Activo y Saludable.

Este martes 20 de octubre, cerca de 110 asistentes a los talleres de Bailoterapia, Tango, Folclore, Arte y Herrería de la Dirección de Políticas para Personas Mayores presentaron “Serenatas de Amor” en el Teatro Sarmiento. La puesta reunió baile, actuación y tareas de escenografía, vestuario, caracterización y otros aspectos técnicos. La actividad mostró el trabajo desarrollado en el marco del programa de Envejecimiento Activo y Saludable.

La propuesta se presentó como una exposición de lo trabajado durante el año en esos espacios de formación y recreación, y también como un reconocimiento a las capacidades e intereses de las personas mayores. Además, se enmarcó en el Mes Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora en octubre por una resolución de la ONU de 1990. Ese marco internacional busca visibilizar los aportes y derechos de quienes transitan esa etapa de la vida.

Contenido artístico “Serenatas de amor” fue definido como un compendio de canciones e interpretación artística de 45 minutos, orientado a evocar la música de las décadas de 1940 a 1960. La puesta recuperó la idea de las serenatas o conciertos barriales que uno o más artistas ofrecían a una persona en su casa. En escena hubo tango, vals, milonga, cuecas, gatos cuyanos, salsa y disco, entre otros ritmos, con plateas colmadas de público.

Dirección y organización La dirección estuvo a cargo de los profesores Cinthia Sanz, Mauro Hidalgo, Ariel Sasso, Javier Riveros, Darío Muñoz, Marianela Tejada, Alejandro Ortega y Viviana Martín. Según la información oficial, las personas mayores que participan de los talleres concurren durante todo el año a distintas sedes y espacios públicos, incluidos centros de jubilados de diferentes departamentos. Esa red de trabajo sostiene la continuidad de las actividades y la producción de este tipo de muestras.

Esta fue la segunda gala de estas características, luego de la realizada en 2024. También asistieron las candidatas departamentales a Reina y Virreina de las Personas Mayores, cuya elección está prevista para el próximo lunes 26 de octubre. Ese acto será el próximo paso dentro de la agenda del mes conmemorativo.