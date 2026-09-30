La AFA convocó a Javier Carlos Brizuela para el protocolo previo al amistoso en el Kempes. El músico cordobés llega tras el cierre de La Barra y el inicio de su etapa solista.

La AFA confirmó que Javier Carlos “La Pepa” Brizuela será el encargado de entonar el Himno Nacional Argentino en la previa del amistoso entre Argentina y Bolivia, programado para las 21:00 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La designación le dará al protocolo inicial una impronta local en un partido que reunirá a un marco multitudinario. La convocatoria se inscribe en la política de la entidad de sumar referencias artísticas vinculadas a la sede del encuentro.

Trayectoria en el cuarteto

Brizuela, de 56 años, es una figura central del cuarteto cordobés y su recorrido comenzó a fines de los años 80 en Tru-la-lá, donde compartió formación con artistas como Gary. Su consolidación llegó en 1994, cuando fundó La Barra junto con Carlos de Piano. Desde entonces, lideró la banda durante más de tres décadas y grabó temas como “La carta”, “Romperé” y “Amor infiel”, además de colaboraciones con La Mona Jiménez y Ulises Bueno.

Del cierre al proyecto solista

El grupo cerró definitivamente en septiembre de 2025 con un show de despedida en el Quality Arena. Después de ese final, el vocalista inició su etapa solista y presentó su propia orquesta en la Plaza de la Música a fines del año pasado. La participación en el partido de la selección se produce mientras ese proyecto individual sigue en desarrollo y le suma una exposición distinta a su agenda artística.

Una citación con contenido simbólico

La propuesta surgió a partir de un contacto directo con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien lo había invitado meses atrás durante un cruce disputado en el mismo escenario cordobés. Brizuela dijo que la invitación es “un orgullo y un regalo que te da Dios a esta altura” y que se siente “muy contento de recibirlo y disfrutarlo”. También señaló que la instancia tiene una carga emotiva particular por tratarse de su provincia natal.

Lo que viene

Además de agradecerle al plantel de la Albiceleste por sus logros deportivos, el músico definió a los jugadores como “verdaderos gladiadores” en la previa del duelo con Bolivia. La actuación quedará incorporada al protocolo del amistoso en Córdoba, donde la atención estará puesta tanto en el partido como en la presencia del referente del cuarteto en el acto inaugural.