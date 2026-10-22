El exdiputado y la modelo fueron convocados este jueves en la causa que investiga presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La causa judicial que involucra a Facundo Moyano y a la modelo Candela Arizaga tendrá este jueves una nueva instancia con declaraciones tomadas por separado. La medida puede incidir en el pedido de la defensa del exdiputado para que se levante la restricción de acercamiento que pesa en su contra.

Moyano debe presentarse a las 10 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por sus abogados Alejandro Valle y Darío Saldaño. Tres horas más tarde fue convocada Arizaga, junto a su abogado Roberto Herrera. Antes de concurrir, la modelo deberá someterse a una evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica.

La convocatoria apunta a escuchar ambas versiones y a determinar si la influencer fue presionada para modificar su relato sobre lo ocurrido el 4 de agosto, cuando fue vista semidesnuda mientras pedía ayuda en la avenida del Libertador, cerca del departamento de Moyano. En esa línea, la defensa del hijo del dirigente sindical Hugo Moyano sostiene que existen informes de profesionales que recogieron declaraciones de Arizaga en las que, según afirman, negó haber sufrido violencia.

Los planteos de la defensa

Los abogados del exdiputado también argumentan que las lesiones que presentaba la modelo después del episodio habrían sido producto de una caída y no de una agresión. Esa hipótesis forma parte de la estrategia defensiva en un expediente que investiga presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, sin que ello implique una conclusión judicial sobre lo ocurrido.

La presencia de Arizaga en la audiencia, sin embargo, está en duda. Su abogado señaló que la citación original había sido fijada para el lunes pasado y consideró difícil que pudiera asistir a la reprogramación de este jueves. En paralelo, la modelo publicó un mensaje en Instagram en el que cuestionó la restricción que le impide ver a su pareja en Argentina y sostuvo que la denuncia por violencia a la que se hace referencia nunca existió.

Pruebas bajo análisis

El expediente también incluye otros elementos de prueba. Entre ellos, la difusión de fotografías de ambos juntos en Madrid, imágenes que Moyano habría enviado a Moria Casán y que luego fueron mostradas en su programa televisivo. Además, la Justicia investiga un posible encuentro de la pareja en un hotel porteño entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, cuando todavía estaba vigente la prohibición de acercamiento.

Por ese episodio, Moyano fue imputado por presunta desobediencia. La investigación analiza las cámaras de seguridad del establecimiento y los teléfonos celulares de ambos, cuyos registros habrían mostrado coincidencias de señal en antenas ubicadas cerca del hotel durante distintos momentos de septiembre. Esos datos fueron incorporados por la Fiscalía para determinar si se incumplió la medida judicial.

La causa continúa en trámite y la restricción de acercamiento sigue vigente mientras se producen las declaraciones y se evalúan las pruebas reunidas. La audiencia de este jueves aparece como un paso central para definir si la medida cautelar se mantiene o si la defensa logra avanzar con su planteo de levantamiento.