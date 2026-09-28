El cantante publicó una foto con la artista y dio por confirmado el vínculo. La relación se conoció después de la separación de La Joaqui de Luck Ra.

La Joaqui y Tiago PZK oficializaron su relación a través de una publicación en redes sociales, luego de varias especulaciones que se habían instalado tras la separación de la cantante de Luck Ra. La confirmación llegó con una foto difundida por el propio artista en sus historias de Instagram.

El intérprete de “Los del espacio” compartió una imagen bajando de un jet privado junto a La Joaqui, gesto que fue interpretado como la ratificación pública del noviazgo ante sus seguidores. La cantante, en cambio, no replicó el posteo en su perfil.

Antecedentes La Joaqui había comunicado a fines de julio que su relación con Luck Ra había terminado, mediante un mensaje difundido en sus redes personales. En ese texto, definió al cantante como “el gran amor de su vida”. Semanas después comenzaron los primeros rumores de acercamiento con Tiago PZK.

La versión tomó mayor difusión cuando Luck Ra enfrentó acusaciones de infidelidad y sostuvo que la cantante estaría saliendo con un “ex gran amigo” suyo. En ese contexto, La Joaqui aclaró que ella y Tiago se conocían desde hacía años y que tenían una historia previa de vínculo personal.

Los dichos en televisión En el programa Sálvese quien pueda, de América TV, Yanina Latorre afirmó que el acercamiento entre ambos artistas se produjo cuando ya eran amigos desde la adolescencia. “Ellos son amigos de los 14 años de Tiago y creo 19 de ella”, señaló la conductora.

La misma panelista agregó que Tiago estuvo presente cuando La Joaqui atravesaba un problema de salud vinculado al estrés por la ruptura con Luck Ra. Según dijo en televisión, “a ella la internaron y no se supo ni nadie se enteró”, y vinculó ese episodio con un cuadro de anorexia nerviosa, con una baja de 10 kilos. También sostuvo que, después de esa internación, ambos fueron a un rancho en Cañuelas junto con el staff y el grupo de amigos de la cantante.

Por el momento, la confirmación pública quedó limitada al posteo de Tiago PZK en Instagram. La Joaqui no hizo una publicación equivalente y no hubo, en el material difundido, precisiones adicionales sobre la continuidad del vínculo ni sobre futuras apariciones públicas de la pareja.