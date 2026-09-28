Sus familiares retomaron el control del perfil de Instagram y dijeron que lo cuidarán para preservar su contenido. Gaspar Prim Díaz murió el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

La cuenta de Instagram de Gaspi volvió a quedar bajo control de su familia, que informó haber recuperado el acceso al perfil y decidió administrarlo de ahora en adelante. La comunicación se conoció a más de tres meses de la muerte del creador de contenido y fue difundida desde la propia cuenta. El anuncio apunta a preservar el material publicado y a sostener el espacio digital como parte del recuerdo público del joven.

La publicación fue firmada por Michelle, Fran y Fede, quienes se presentaron ante la comunidad que seguía al influencer. En ese mensaje, agradecieron el acompañamiento recibido desde el fallecimiento y señalaron que ese respaldo los sostuvo durante este período. También explicaron que la decisión de asumir la administración del perfil busca proteger lo que Gaspi había construido en redes sociales.

Preservación del perfil

“Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, expresaron en la publicación. En otro tramo, indicaron: “Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”. La familia agregó que quiere que el perfil continúe como un lugar de memoria y que conserve la impronta del creador de contenido.

Antecedente y contexto

Gaspi, cuyo nombre era Gaspar Prim Díaz, murió el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 23 años y fue una de las seis víctimas fatales de un accidente en el que dos helicópteros chocaron en pleno vuelo. La referencia al hecho quedó incluida en el mensaje familiar como marco de la decisión de hacerse cargo del perfil.

Próximo paso Según lo comunicado, la cuenta seguirá bajo administración familiar para mantener disponible el contenido y sostener el espacio de recuerdo. La publicación cerró con un agradecimiento a quienes acompañaron a la familia durante estos meses, sin precisar cambios adicionales en la dinámica del perfil.