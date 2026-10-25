La conductora habló de la recuperación de su abuela tras la internación. También relató cómo fue el almuerzo del Día de la Madre.

La conductora Juana Viale habló sobre la recuperación de Mirtha Legrand después de su internación y afirmó que la visita familiar del domingo pasado fue su primera salida. En la emisión de ayer de La noche de Mirtha (eltrece), sostuvo sobre su abuela: “Está bien, está hermosa”.

El encuentro tuvo lugar durante el almuerzo del Día de la Madre y, según relató Viale, se realizó fuera de la casa de La Chiqui. La conductora dijo que la reunión fue especial porque marcó el primer paseo de Mirtha Legrand tras haber estado internada. También señaló que el traslado estuvo a cargo de Marcela Tinayre, madre de Juana Viale.

Encuentro familiar Viale describió la reunión con una frase breve: “Nos reunimos todos, la pasamos bárbaro, re bien, re lindo, charlamos”. Además, contó que su abuela estuvo contenta por salir y por viajar en auto con Marcela Tinayre. El comentario buscó llevar tranquilidad sobre el estado de salud de la conductora, aunque no aportó precisiones médicas adicionales.

Una escena en la mesa La anécdota que más llamó la atención fue la que Viale relató sobre el comportamiento de Mirtha Legrand durante el almuerzo. “Comió un montón, criticó a medio mundo”, dijo al recordar la reunión familiar. La frase fue presentada en tono de broma y funcionó como una referencia a la personalidad habitual de la conductora en ámbitos privados.

La reunión había quedado registrada en una fotografía difundida en redes sociales, donde algunos usuarios plantearon que podía estar hecha con inteligencia artificial o retocada. Consultada por esa versión, Juana Viale respondió: “Por suerte no, la realidad superó”.