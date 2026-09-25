El cantante quedó acusado en una causa penal por cinco hechos vinculados a la asistencia alimentaria de su hija. La investigación sigue abierta y la imputación no implica condena.

Damián Córdoba quedó imputado en una causa penal vinculada al pago de la cuota alimentaria de su hija, de 14 años. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de la adolescente y, tras pasar por el fuero de Familia, llegó a la Justicia penal.

El cantante está acusado de cinco hechos de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Según la pesquisa, en distintos períodos habría omitido realizar los aportes correspondientes o los habría efectuado de manera acumulada y fuera de los plazos establecidos. La imputación fue dispuesta el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger.

Notificación y presentación

La notificación formal se concretó este miércoles 23, cuando Córdoba se presentó a declarar en Tribunales acompañado por su abogado defensor, Fabricio Ciacci. Antes de esa audiencia, el cantante había sido notificado el domingo pasado durante un baile que ofrecía en el club Atenas de Córdoba. Según explicaron desde la Fiscalía, hasta entonces no habían logrado ubicarlo en un domicilio, por lo que la citación fue comunicada en el lugar donde se encontraba trabajando.

Finalmente, Córdoba concurrió a la citación y conoció formalmente los cinco hechos que se le atribuyen, además de las pruebas reunidas durante la investigación y la calificación legal correspondiente. Durante la indagatoria, negó los hechos y decidió abstenerse de declarar. Al mismo tiempo, dejó constancia de un depósito de $10 millones y manifestó su compromiso de completar el pago de la deuda durante la próxima semana.

Situación procesal

El cantante continuará en libertad mientras avanza el proceso. Para sostener esa situación, se tuvo en cuenta que se presentó ante la Justicia, fijó domicilio y asumió el compromiso de cancelar el monto pendiente. El delito investigado prevé una pena de entre un mes y dos años de prisión o una multa, pero la imputación no implica una condena. La causa sigue en etapa de investigación y el avance dependerá de las medidas que adopte la fiscalía en los próximos días.