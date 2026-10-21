El actor sufrió un accidente este martes mientras caminaba por la Zona Norte del Gran Buenos Aires. La lesión en un brazo obligó a suspender sus funciones teatrales.

El actor Fabián Gianola sufrió un accidente de tránsito este martes, cuando un automóvil lo embistió mientras caminaba por la Zona Norte del Gran Buenos Aires. El impacto le provocó una lesión de consideración en uno de sus brazos y derivó en una indicación quirúrgica. La información fue difundida en el programa Primicias Ya, de América TV.

Según ese reporte, el siniestro ocurrió cuando un vehículo dobló e impactó contra el artista mientras intentaba cruzar la calzada, cerca de un centro comercial de la zona. El dato relevante es que la lesión obligó a una intervención y alteró de inmediato su agenda laboral. No se informaron, en el material original, precisiones sobre la identidad del conductor ni sobre eventuales actuaciones judiciales o administrativas.

Intervención médica

El equipo médico que lo asiste determinó que Gianola deberá pasar por el quirófano este miércoles. A partir de esa cirugía, se espera conocer la evolución clínica y el tiempo estimado de recuperación. Por ahora, la información disponible se limita a la necesidad de operar el brazo afectado y al reposo posterior que indicaron los profesionales.

Impacto en la actividad teatral

La consecuencia inmediata fue la suspensión de las funciones teatrales que el actor tenía previstas. El material difundido no precisa cuántas presentaciones quedaron alcanzadas ni el alcance contractual de esa cancelación. La continuidad de su agenda dependerá de la evaluación médica posterior a la operación y de los plazos de rehabilitación que se establezcan después de la cirugía.

Hasta el momento, el dato central es que el accidente ocurrió en la vía pública, con una lesión que requirió intervención quirúrgica y obligó a frenar su actividad artística. La evolución de Fabián Gianola quedará sujeta al parte médico posterior a la operación prevista para este miércoles.