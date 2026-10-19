La actriz evitó hablar de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Afirmó que acompaña a su hijo y reclamó reserva sobre el tema.

Evangelina Salazar acompañó a Ramón “Palito” Ortega en un show por las seis décadas de trayectoria del artista y, en ese contexto, fue consultada por Infama sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. La actriz evitó desarrollar el tema y sostuvo que se trata de una cuestión íntima. La consulta se produjo en medio de la repercusión pública por la ruptura.

Reserva sobre la ruptura “De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, respondió primero Salazar cuando le preguntaron por la separación. Luego, ante una nueva consulta sobre las dificultades que atraviesa la familia, insistió en que no iba a referirse al asunto. Su intervención quedó limitada a un mensaje de resguardo frente a la exposición pública del vínculo.

Pedido concreto Más adelante, Salazar afirmó que acompaña a Emanuel Ortega durante esta etapa y formuló un pedido explícito: “Hay que respetarlo”. La frase condensó la postura de la familia frente a la cobertura mediática del episodio. No aportó detalles sobre las causas de la separación ni sobre eventuales definiciones futuras.

La mirada de India Ortega En la misma cobertura, India Ortega dijo que estaba “un poco sorprendida porque nadie se lo esperaba”. Agregó que “se casaron hace muy poco entonces nadie de mi familia se espera este momento” y expresó tristeza por la situación. La joven también señaló que le dolía ver a su padre atravesar ese momento y que una relación “tan hermosa” terminara de esa manera.

Antes de la boda entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, India había dicho que la ceremonia estuvo “increíble” y que estaba contenta de haber podido asistir. También había señalado que Julieta Prandi era “una persona increíble” que le hacía bien a su padre y que lo veía contento. Ese antecedente muestra que la ruptura tomó por sorpresa al entorno familiar consultado por el programa.