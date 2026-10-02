Jonathan Vera presentó el 10 de octubre una jornada con paneles, taller y peña en San Juan . Tendrá acceso libre y cupos limitados por inscripción previa.

El guitarrista sanjuanino Jonathan Vera presentó el 1° Encuentro San Juan Entre Cuerdas, una jornada prevista para el sábado 10 de octubre con actividades formativas y musicales en San Juan. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y se orienta a la guitarra y a la tradición musical cuyana.

Actividades de la mañana El encuentro se desarrollará por la mañana en el Auditorio Emar Acosta, en el edificio anexo de la Legislatura sobre calle Laprida. Allí se realizarán paneles sobre la historia de la música cuyana y el lugar de la mujer en la guitarra. Entre las participaciones anunciadas figuran la guitarrista puntana Daniela Calderón y el Quinteto Cuyanía, de la Universidad Nacional de Cuyo.

Talleres y clínicas Por la tarde, la actividad continuará en el Espacio de los Videla con un taller práctico abierto a principiantes y músicos avanzados. Vera explicó que allí se trabajará sobre guitarra y arreglos, al describirlo como espacios “bien nerd” para quienes participan de ese tipo de formación. El formato combina capacitación y ejecución musical en una misma jornada.

Respaldo institucional Vera señaló que las actividades académicas serán gratuitas pese al aval institucional con que cuentan. “Ponerle un arancel yo no quería, no quería hacerlo así porque iba a limitar mucho y a lo mejor gente que realmente le interesaba no podía hacerlo”, dijo. El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y Cultura y entregará certificación a través de la Secretaría de Extensión y la Cátedra de Folclore de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Cierre con peña La jornada terminará con una peña nocturna en el mismo predio de Los Videla, con la participación de los profesores de los paneles, Lea del Revés, el Duende Trío junto a la profesora Gavitrad, el maestro Esteban Muñoz, la delegación mendocina y un ensamble encabezado por Vera junto a Jorge Redondo, Santiago Sares y Daniel Romero. También se prevén reconocimientos a exponentes del género. Quienes quieran participar deben inscribirse antes mediante un formulario difundido en las redes sociales del evento, porque la capacidad de las salas es limitada.