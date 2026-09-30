El martes 29 de septiembre, en el programa LAM, se informó que Joaquín Levinton fue denunciado por su expareja por presunta violencia física y psicológica. La difusión estuvo a cargo de Karina Iavícoli, quien dio detalles de la presentación judicial recibida por el cantante en el ciclo de América TV. Según lo expuesto al aire, la denuncia formal se realizó el lunes 28 de septiembre por la tarde en el barrio porteño de Barrio Norte. La causa expuesta en televisión quedó vinculada a una relación de cinco años entre el músico y la mujer identificada como Paula, visitadora médica.

Contenido de la denuncia

En el expediente citado en el programa, Paula afirmó que entre 2015 y 2020 sufrió reiterados hechos de violencia física y psicológica. También sostuvo que habría sido sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína. En esa misma presentación, aseguró haber sido forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas y señaló que esas situaciones habrían sido registradas en videos. La denuncia, tal como fue leída en televisión, atribuye a Levinton conductas que no fueron corroboradas de manera independiente en la emisión.

Relato de la denunciante

Durante el programa, se reprodujo un audio enviado por la mujer, en el que expresó: “No busco ensuciar ni dañar la imagen de nadie que no se lo merezca. Es una persona que todo el mundo quiere y no saben lo que es, es un monstruo. No conocen el costado que nadie se imagina pero existe”. En la denuncia también se consignaron insultos y una situación en la que, según su versión, el cantante le habría impedido retirarse de una vivienda tomándola del cuello. Además, refirió que intentó hacer una denuncia penal anterior, pero que desistió cuando él se habría enterado y le habría pedido que la retirara.

Datos pendientes

En el estudio de América TV, Karina Iavícoli señaló que existe un episodio que no se difundió por su gravedad y evitó precisarlo al aire. Ante la consulta de Carolina Molinari sobre si involucraba a menores, no respondió. Desde el propio programa también se indicó que la mujer decidió volver a la Justicia luego de encontrar presuntos registros fílmicos. Por el momento, el material difundido en televisión no informó una resolución judicial ni precisó la instancia procesal de la denuncia.

La novedad queda ahora atada a la eventual intervención de la Justicia y a la evolución del expediente citado en el programa. Hasta tanto no haya definiciones judiciales, las acusaciones deben leerse como una denuncia en trámite y no como hechos acreditados.