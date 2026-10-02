La Justicia modificó la imputación y autorizó el arresto domiciliario del músico. La medida quedó supeditada a que la resolución quede firme y a la colocación de una tobillera.

La Justicia resolvió concederle a Callejero Fino la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, en una causa en la que también se modificó la imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada. El expediente lo mantiene privado de su libertad desde el 30 de agosto y la medida comenzará a regir cuando la resolución quede firme.

Mientras se avanza con la colocación del dispositivo electrónico, se dispuso que el cantante quede sometido a controles policiales semanales, en horarios discontinuos. La decisión judicial se adoptó en un proceso que analiza la tenencia y portación de un arma hallada durante un operativo en Tigre, provincia de Buenos Aires.

El operativo y el secuestro

La detención se produjo cuando el músico circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok por la avenida Benavídez, en Tigre. Los efectivos interceptaron el vehículo porque no tenía las chapas patentes colocadas y presentaba el parabrisas polarizado. Al inspeccionarlo, encontraron una pistola Glock calibre .40 con 12 municiones en el panel de la puerta del conductor.

Luego, la pericia balística determinó que el arma estaba en condiciones de ser utilizada y que su numeración había sido suprimida. A partir de esos elementos, la Justicia sostuvo que la pistola estaba “dentro de la esfera de custodia” del artista y que no figuraba registrado como legítimo usuario de armas de fuego. La defensa había pedido que el caso se encuadrara como tenencia ilegal de arma, una figura más leve que la portación, pero ese planteo fue rechazado.

Las amenazas alegadas

La jueza sí hizo lugar a un pedido subsidiario de la defensa y cambió la calificación a portación ilegal de arma de guerra atenuada, en concurso ideal con la supresión de la numeración. Para esa decisión tuvo en cuenta la declaración del propio Callejero Fino, quien dijo que llevaba el arma por temor a presuntas amenazas, hostigamientos y agresiones de su exmánager, Mauricio Fernández. También afirmó que no tenía intención de usarla con fines ilícitos.

Según la resolución, esa versión encontró respaldo en testimonios y denuncias anteriores incorporadas a la causa. Fernández se encuentra detenido en el marco de otra investigación que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro. En ese contexto, la magistrada autorizó que el músico cumpla la prisión domiciliaria en una vivienda de La Lonja, Pilar, donde permanecerá al cuidado de su pareja y bajo supervisión del Área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Riesgos procesales

Al evaluar la situación, la jueza señaló riesgos procesales vinculados con la pena en expectativa y con una condena anterior de 7 años y 6 meses de prisión por robo doblemente agravado. Sin embargo, también consideró que la fiscalía no objetó la morigeración de la detención y que el arraigo familiar del cantante permitía reducir el riesgo de fuga. La medida queda ahora supeditada a la firmeza de la resolución y a la implementación efectiva del control electrónico.