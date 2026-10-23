Charly García cumple 75 años y su recorrido concentra parte central de la historia del rock argentino. Nacido en un hogar de clase acomodada y rodeado de música, comenzó a tocar el piano de juguete que su madre le regaló a los 3 años y llegó a ser profesor de piano, teoría y solfeo a los 12. Su carrera se expandió desde la formación de Sui Generis hasta Serú Girán, dos bandas que dejaron una marca en la escena nacional.

Primeras etapas

En el colegio militar Dámaso Centeno, con 17 años, se asoció con Nito Mestre y fundó Sui Generis, grupo que se convirtió en referencia del cancionero popular con temas como Rasguña las piedras. La banda se despidió en septiembre de 1975 con dos conciertos colmados en el Luna Park, un cierre que quedó asociado a una etapa decisiva del rock local. Más tarde, con La Máquina de Hacer Pájaros, plasmó influencias de Yes, Génesis y Pink Floyd, en una etapa que lo ubicó entre los impulsores del rock progresivo en Argentina.

Serú Girán y proyección

Con David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, integró Serú Girán, formación que fue luego comparada con los Beatles argentinos. El grupo recibió críticas al comienzo, pero consolidó una propuesta que combinó experimentación, masividad y referencias políticas en un período atravesado por la dictadura de Videla. En paralelo, García fue contemporáneo de Flaco Spinetta, apoyó a Fito y produjo a bandas como Los Twist, Fabi Cantilo y Los Abuelos de la Nada.

Obra y vínculos

Entre sus trabajos más difundidos figura Clics Modernos, además de interpretaciones de tangos y colaboraciones con La Negra Sosa en una versión del Himno Nacional. También colaboró con Sting, fue reconocido por Paul McCartney y mantuvo encuentros con Los Rolling Stones en distintas ocasiones. Su vínculo con figuras del deporte incluyó su admiración por Maradona y su respeto por Messi, referencias que aparecieron en distintas etapas de su exposición pública.

Presencia pública y legado

En entrevistas con Susana y Lanata, dejó declaraciones que reforzaron su perfil de figura pública provocadora y difícil de encasillar. También protagonizó conciertos singulares, entre ellos uno subacuático en el Estadio Vélez y otro en el Teatro Colón. El texto original lo ubica además como un artista que atravesó casi cuatro generaciones, con una trayectoria marcada por la resistencia creativa, la exposición mediática y una influencia sostenida sobre la música argentina.

Un recorrido vigente

La fecha de sus 75 años vuelve a poner en primer plano una obra que abarca desde la canción popular hasta la experimentación sonora. La dimensión de su legado se apoya en bandas fundacionales, discos de referencia y colaboraciones con músicos de distintas generaciones. En ese marco, su nombre sigue asociado a una parte sustantiva de la historia del rock argentino.