La actriz y cantante Cecilia Milone se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y realizó una denuncia por presunto hostigamiento contra su expareja, Nito Artaza. La presentación se produjo después de una entrevista televisiva en la que el humorista habló sobre la relación que mantuvieron durante años. El caso quedó planteado en el ámbito judicial, con una eventual evaluación de medidas de resguardo.

El episodio se desencadenó tras la participación de Nito Artaza en el programa Infama, donde sostuvo que el vínculo con Cecilia Milone ya pertenece al pasado. Consultado sobre si la extrañaba, respondió que no y explicó que continúa mencionándola porque fue una persona importante en su vida. Esa exposición pública fue el punto que, según trascendió, motivó la presentación de la artista ante la OVD.

La reacción de Milone Luego de esas declaraciones, trascendió un intercambio privado difundido por Intrusos en el que Cecilia Milone expresó que atravesó días de angustia y que acudió a la OVD para formalizar la denuncia. Según esa versión, uno de los aspectos que más la afectó fue la idea de que el llamado “contacto cero” entre ambos habría sido una decisión consensuada. La artista también señaló que busca recuperar la normalidad y poner un límite a las menciones públicas sobre su persona.

Asistencia legal y eventuales medidas En los mensajes difundidos, Cecilia Milone afirmó que cuenta con asistencia legal proporcionada por el Estado. También sostuvo que la Justicia podría eventualmente disponer medidas para impedir que Nito Artaza la mencione públicamente o difunda información vinculada con ella. En ese mismo intercambio, la actriz dejó una frase que resumió su situación personal: “Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo”.

Por ahora, no se difundieron resoluciones judiciales sobre el planteo ni precisiones adicionales acerca del alcance de la denuncia. El caso quedó abierto a la intervención de la OVD y de las instancias que correspondan, en un contexto en el que la exposición pública de la relación volvió a escalar. La evolución del expediente y la eventual adopción de medidas de protección serán las variables a seguir.