La defensa pidió dejar sin efecto una nueva entrevista psicológica en una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. También anunció que solicitará revisar las cautelares vigentes sobre Moyano.

Candela Arizaga decidió no presentarse este lunes ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), donde había sido citada para una nueva evaluación en el expediente que involucra a Facundo Moyano. La influencer regresó el domingo a la Argentina y, por intermedio de su abogado, pidió que se deje sin efecto la convocatoria dispuesta en el marco de la investigación. La decisión se produjo en una causa que tramita por presuntos hechos de violencia de género, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La estrategia de la defensa El abogado de Arizaga, Roberto Herrera, confirmó la decisión a TN y anticipó que durante esta semana presentará un escrito para solicitar el levantamiento de las restricciones que pesan sobre Moyano. La defensa ya acercó a la fiscalía un informe psicológico elaborado por la profesional que atiende a la influencer. Con esa documentación, pidió que se reconsidere la necesidad de una nueva entrevista y que la citación quede sin efecto.

Herrera sostuvo que su clienta ya declaró con anterioridad y que tanto su relato como su voluntad en relación con los hechos investigados están incorporados al expediente. Ese planteo busca que la fiscalía evalúe si la medida solicitada aporta elementos nuevos o si duplica información ya incorporada a la causa. La discusión se da mientras sigue vigente una medida cautelar que impide a Moyano acercarse o mantener contacto con Arizaga en el país.

Antecedentes de la causa La nueva convocatoria judicial tenía como objetivo profundizar algunos aspectos del expediente y establecer si Arizaga pudo haber sufrido algún tipo de presión. La citación se conoció después de que trascendiera que la pareja se había encontrado en Madrid. Según la postura de la defensa, la influencer no impulsó la acción penal y manifestó su intención de que las restricciones sean revisadas. Ese punto será central en el análisis de la fiscalía, que deberá distinguir entre la situación procesal vigente y el alcance de la voluntad expresada por la denunciante o presunta víctima, según corresponda en la instrucción.

Próximos pasos La fiscalía deberá evaluar la documentación presentada y resolver si mantiene la entrevista prevista o si acepta el pedido para dejarla sin efecto. También tendrá que analizar la solicitud vinculada con las medidas cautelares vigentes sobre Moyano. Hasta que haya una definición, el expediente sigue abierto y las restricciones continúan operativas en el marco de la investigación.