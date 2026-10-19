La presentación prevista para este domingo en el Kaseya Center fue suspendida por problemas técnicos y de producción. La productora informó que habrá reembolsos por los canales de venta.

La presentación de Tini Stoessel en Miami fue cancelada minutos antes de su inicio, cuando la artista ya se encontraba en el Kaseya Center lista para salir al escenario. El recital estaba programado para este domingo 18 de octubre y formaba parte de Futttura, la gira internacional con la que recorre distintos países de Latinoamérica y España. La suspensión dejó sin función a los fanáticos que ya estaban en el estadio o en proceso de ingresar.

El propio estadio comunicó la decisión por sus canales oficiales y atribuyó la cancelación a “circunstancias imprevistas”, sin ampliar las causas en ese primer anuncio. También informó que los reembolsos estarían disponibles en el mismo punto donde se adquirieron las entradas. La falta de precisiones iniciales dejó abierta la consulta sobre el origen concreto de la suspensión y sobre su eventual impacto en la agenda de la gira.

La explicación de la productora Ake Music Productions, responsable de la producción del espectáculo, sostuvo luego que la suspensión obedeció al incumplimiento de requisitos técnicos y de producción que habían sido solicitados previamente para concretar el recital. Según ese comunicado, la decisión no dependía de la cantante. La firma afirmó que Tini y su equipo estaban preparados para presentarse, pero que no se habían garantizado a tiempo las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.

La productora lamentó lo ocurrido y pidió disculpas a los asistentes por los inconvenientes ocasionados. Además, indicó que los detalles sobre las entradas y las devoluciones se comunicarían por los canales oficiales de venta. Hasta el momento, la artista no publicó un mensaje propio sobre la cancelación, por lo que no hubo una versión directa de su parte sobre el episodio.

Agenda en revisión La suspensión en Miami se produjo después de que también se cancelara el recital previsto para el 25 de octubre en la Arena Ciudad de México. En ese caso, tampoco se difundieron explicaciones detalladas sobre los motivos de la decisión. La agenda de la gira todavía contempla una presentación en Caracas, Venezuela, el próximo 21 de octubre, y luego una reanudación en enero de 2027 en España, con fechas previstas en Valencia, Barcelona y Madrid.

En paralelo, la cancelación volvió a situar la atención sobre la organización de la gira y sobre los vínculos comerciales mencionados en torno a la artista, aunque el texto original no confirma que esas cuestiones tengan relación con la suspensión del recital. Por ahora, el dato verificable es que el show de Miami no se realizó y que la devolución de entradas quedó sujeta a los canales de compra informados por la organización.