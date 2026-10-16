La cantante sanjuanina Ailín Valdés, de 23 años, representará a San Juan en el Festival Nacional del Malambo de Laborde, en Córdoba, tras ganar el preselectivo provincial como solista vocal. La participación quedó confirmada para el tramo del 10 al 16 de enero, cuando integrará la delegación oficial. El dato tiene alcance institucional porque ubica a la provincia en una competencia nacional con rubros artísticos y de danza.

Valdés contó en el programa DQE de Telesol, conducido por Jeremías Ruiz, que comenzó a cantar a los ocho años y que su formación fue académica desde la infancia. Según relató, pasó por el coro de la universidad y por el coro de niños y jóvenes antes de orientarse de lleno al folclore y la música popular. Ese recorrido explica el perfil con el que llega al certamen.

Formación y referentes La artista mencionó como influencias a Gustavo Troncoso, a Los Hermanos Videla y a su amigo, el cantante Franco Pacheco. También sostuvo que “el folclore siempre ha estado en mi vida”, frase que resumió su vínculo con el género. En el plano artístico, esa identificación con repertorios cuyanos es parte del posicionamiento con el que competirá en Laborde.

Delegación sanjuanina La propia Valdés explicó que será la única representante sanjuanina en la categoría de solista vocal, junto con los rubros de malambo y conjuntos de danza. Su lugar en la delegación se definió después de ganar el preselectivo provincial, instancia que habilita el viaje a la competencia nacional. En términos organizativos, ese resultado determina quiénes integran la representación oficial de San Juan en el festival.

Antes de viajar, la cantante cerró su paso por los estudios de Telesol interpretando cuecas y tonadas tradicionales. Con esa presentación, quedó en agenda su participación en enero en Córdoba, donde la provincia tendrá presencia en una cita de alcance nacional para el folclore y el malambo.