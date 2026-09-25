El Vaticano invitó formalmente al cantante para la actividad del 9 de noviembre . La presentación será a las 9:15 durante la visita del pontífice a la Argentina.

Abel Pintos participará de la visita del papa León XIV a la Argentina y cantará durante la actividad prevista en el Cottolengo Don Orione el lunes 9 de noviembre a las 9:15. La invitación formal fue enviada desde el Vaticano, según la información difundida por TN. En principio, la intervención del cantante quedó enmarcada dentro de la agenda oficial del pontífice en el país.

De acuerdo con lo informado, en los próximos días habrá reuniones entre el equipo de Pintos y los organizadores para definir los detalles de su participación. Ese tramo operativo será clave para precisar el formato de la presentación y su ubicación dentro de la actividad papal. Hasta ahora, la confirmación disponible es la convocatoria formal y el horario previsto.

La visita de León XIV al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, y la presencia de Pintos se ubicará en una de las actividades del lunes 9. Desde que se conoció oficialmente el viaje, comenzaron a circular nombres de artistas que podrían integrar distintos encuentros con fieles durante la estadía. Esa expectativa se fue concentrando en torno a la agenda de actos que acompañará la presencia del pontífice.

Concurso nacional En paralelo, la Iglesia presentó días atrás la canción oficial para acompañar la visita papal. La obra se titula “Argentina con el papa León” y fue elegida por un jurado a través de un Concurso Nacional impulsado para esa finalidad. La Conferencia Episcopal difundió el anuncio en sus redes sociales con la frase: “¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”.

En ese mismo comunicado, la Iglesia agradeció a quienes participaron de la propuesta y destacó el aporte realizado para acompañar el acontecimiento. “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”, señaló. El mensaje cerró con una convocatoria a seguir con los preparativos para la llegada del pontífice: “Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”.