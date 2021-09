ESPÁRRAGOS DEL MÉDANO, MUY CERCA DE LA DENOMINACIÓN EN ORIGEN

Los productores junto al Municipio y el Ministerio de la Producción trabajan para conseguir esta certificación que dará prestigio a la producción de Médano de Oro, Villa cabecera Bolaños, Colonias Rodas, Fiscal y Pan de Azúcar.

Médano de Oro es, por excelencia, la productora de espárragos en la provincia. Los agricultores de la zona, con el tiempo se fueron especializando y gracias a las características del suelo de la zona, los espárragos que producen son únicos por su calidad en el país.

La extensión cultivada en este oasis productivo que es el Médano de Oro, ronda entre las 250 y 330 hectáreas, que en general tienen destino del mercado nacional.

Teniendo este aspecto diferencial del producto, es que hace alrededor de 5 años comenzaron con el proceso para conseguir la Denominación en Orígen-DO-. Raúl Lencinas, presidente de la Asociación de Esparragueros del Médano de Oro contó a Zonda Diario que “nosotros comenzamos con estas gestiones a raíz de la experiencia que se tuvo con la denominación en origen del Melón del Media Agua”. El melón fue el primero en conseguir una DO en la provincia.

El productor esparraguero explicó que organizarse para este proceso no fue fácil pero contaron con el apoyo de instituciones oficiales, tales como el Municipio de Rawson y el Ministerio de la Producción. También, tuvieron una participación especial INTA y la UNSJ en los estudios que se requieren para que el Ministerio de Agricultura de la Nación apruebe este tipo de pedidos.

Sobre lo que representa la DO para los productores, Raúl Lencinas explicó que “le da prestigio al producto y lo pone en relieve con respecto a otros similares que no tienen la certificación”. Esto se debe a que tienen atributos diferenciales “que se dan desde las características de la tierra, la forma de cosecha, la producción y lo que representa la zona -Médano de Oro-, en si”. La tierra del Médano de Oro, “tiene características particulares que no se encuentran en muchos lugares del mundo”.

Acerca del estado de trámite en el que se encuentra la certificación de esta DO, el productor contó que “solo hay que hacerle una corrección a raíz de un error involuntario para que la tengamos”. De todos modos esta situación llevará a que haya un pequeño retraso en la consecución de la misma.

Sobre el producto

Raúl Lencinas contó que los espárragos del Médano llegan al Mercado Central de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. En la zona hay alrededor de 300 hectáreas de este producto.

Una hectárea puede producir por temporada entre 7 mil y 8 mil atados.

Remarcó que esta temporada tuvieron cierto atraso en la producción a raíz de los fríos. Los primeros que se cosecharon sobre el 20 de agosto los vendieron alrededor de $300 el atado, llegando a los mercados nacionales sobre $700 , lo que en cierto sentido dificultaba su venta por el alto costo. Cuando comenzó la producción a pleno, los precios bajaron y se normalizaron las ventas.